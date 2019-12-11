為打贏貿易戰，美國施壓手段層出不窮，頻頻拿大陸科技巨頭華為「開刀」下達禁令，韓媒報導，南韓三星受惠美國對華為的制裁，其在5G通訊設備的市占率提高至20%，躍居全球第2。

《中央日報》日文版引述業界人士說法指出，三星網路事業部預估今年營收將為6.25兆韓元，年增幅達52%，是三星所有事業部營收增幅最高的。

若單就5G通訊設備來看，三星上季市占率達到23%，僅落後華為的30%，超越愛立信的20%以及諾基亞的14%。

報導分析指出，在川普對華為祭出貿易制裁後，三星5G市占開始大躍進，美國作為全球最大通訊市場，美國主要電信業者包括Verizon、AT&T、Sprint等，皆已選定三星為5G設備的供應商。

此外，2020東京奧運即將來臨，三星也被日本電信大廠選定為5G設備的供應商，且正和其他電信業者進行供應協商。

(中時電子報)