朱哲成提出4大參選政見。〔謝明俊攝〕

民眾黨苗栗立委參選人朱哲成〔中〕11日公布參選政見，蔡壁如〔右二〕「學姐」黃瀞瑩〔左二〕到場力挺。〔謝明俊攝〕

民眾黨苗栗立委參選人朱哲成11日下午在竹南競選總部發表參選政見，朱哲成提出四大政見來爭取選民支持，蔡壁如和「學姐」黃瀞瑩特地南下拉抬聲勢，蔡壁如被問及柯文哲宣布考慮2024要參選大位，蔡壁如表示尚未接到訊息，但如果主席有這麼說時，2020他們就更要努力了，蔡壁如並對網軍一事表示，她也是受害者，成熟的民主社會，還是要經過重大事件洗禮，經過這樣的省思，老百姓會改變自己。

朱哲成是在竹南競選總部首度正式對外公布他參選立委的4大主要政見，包括有：一、苗栗好產業：打造觀光重鎮，帶動工作機會。二、苗栗好生活：廣設公托及長照據點，減輕家庭壓力，照顧老幼。三、苗栗愛動物：推動《瀕危物種法》保育石虎在內珍貴物種。四、苗栗有未來：乾淨政治，破除派系及黑金勢力。

蔡壁如與「學姐」黃瀞瑩特地南下苗栗，替朱哲成助勢。由於早上柯文哲提及考慮2024年參選總統，蔡壁如被問及這個問題時，表示她還不知道這項訊息，如果主席確有提到2024的話，她們2020就要更加努力了。

針對楊蕙如網軍一事，蔡壁如表示，2014年柯文哲勝選後，其它政黨就開始研究社群及網路，慢慢地就開始有計畫、轉型，變得有組織的去運作，2016年甚至是18年的韓流達到登峰造極的高峰，都是網路影響，最近大家注意到網軍，就是楊蕙如養網軍一個月要一萬元，她也是身受其害，她覺得成熟的社會和民主，經過社會一些重大事件，是民主必經的過程，經過這樣子的省思，老百姓會開始改變自己。

蔡壁如對於朱哲成參選苗栗立委，發言支持朱哲成的政見，她指出，表苗栗的在地的農業及產業沒有很好的界接，要讓青農返鄉，要發展在地的觀光，將民宿和觀光產業結合起來，有一條龍的概念。才能夠實現青農返鄉，苗栗觀光客數量和台東鹿野差了10倍，就是沒有吸引人的觀光產業來鏈接起來，這邊的競爭力都相對很少。

蔡壁如接著指出，苗栗面對的就是財政問題，民眾黨希望將公開透明，全民參與的概念帶進苗栗，有一個乾淨的政治文化，希望苗栗在地人能支持苗栗年輕人，讓三黨不過半，從苗栗開始實現。

黃瀞瑩則表示，早上和農民座談後，他發現年輕人對務農有不同的想法，而且有創新的創意，如果年輕人願意回來苗栗，把農業往外推銷出去，用不同的方法來推銷的話，對苗栗都是很好的，我覺得苗栗的觀光都是可以發展起來的，甚至是可以往國際推銷出去。

黃瀞瑩接續蔡壁如財政紀律的議題，強調包括柯文哲等都希望能改變台灣的文化，我們想要知道繳的每一分錢，到底用去那裡？政府的債務要如何償還？這都是年輕人所想關心的。

(中時 )