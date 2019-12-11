國民黨總統參選人韓國瑜11日下午到高雄市左營區一家麵食館吃滷味，並與老闆互動。他說，政府要重視年輕人，要成立就業基金，貸款給年輕人，幫助年輕人創業。

韓國瑜說，要重視青年創業基金，因為年輕人剛畢業、軍人退伍，那時是人生最辛苦的，預計要10年時間，所以要成立就業基金，但這會讓銀行害怕，不敢借錢給年輕人。

所以，政府要支持銀行，銀行支持年輕人。政府提撥100億元新台幣左右，做為就業安定基金的保障，支持年輕人。年輕人要創業、就業約需要100萬新台幣，可向銀行貸款，政府做擔保。政府提撥100億元，銀行提撥約500億元， 幫助年輕人創業。

韓國瑜指出，創業會令人害怕，人是英雄，錢是膽。沒有錢是萬萬不能，未來政府會大力投資在下一代的年輕人身上，若再不投資年輕人，讓年輕人忘記這個世界，台灣的未來命運是非常悲慘的。

他呼籲，如果韓國瑜與張善正當上總統、副總統，一定會幫助年輕人創業，幫助年輕學生出國、做交換生，讀大學1年，再不做來不及了。

(旺報 )