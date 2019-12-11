金融科技（FinTech）於今年進入爆發性成長期，金管會表示業者投入的發展金額預估將上看220億元，年增率達87%，遠傳電信為推動國內金融科技發展，宣布與國立政治大學商學院金融科技研究中心產學合作，加入開放銀行（Open Banking）第三方服務業者（TSP業者），未來將跨足金融科技服務，成為全台首家加入開放銀行的電信業者。

政治大學國際產學聯盟於今年5月成立「開放銀行創新實驗室」，研究國際開放應用程式介面（API；Application Programming Interface）之推行方式以及運行模式，也定期舉辨開放銀行政策與法規座談會，討論國內開放API的相關法規、安全標準進行審閱，並蒐集銀行與TSP業者之需求。遠傳致力於提供消費者創新的行動生活，並積極尋找突破口引領變革，在本月9日的政大金融科技國際產學聯盟會員座談會上，政大國際產學聯盟營運長王儷玲於會中正式宣布遠傳電信加入聯盟TSP業者，未來將共同深耕金融科技領域、並致力於推動台灣開放銀行的發展。

金融科技以發展第三方支付、P2P借貸、保險、財務管理、金融服務的網路化業務為主，而金融科技最大機會點正是利用資料庫、大數據分析、多元通路、社群規模以及行動聯網發展相關服務，遠傳憑藉身為電信業者資通訊應用與技術的優勢，並藉由成為政治大學國際產學聯盟成員，將可快速進入金融科技領域創新應用的運作，與聯盟中的銀行會員對接；而開放銀行的精神是將金融數據的主導權還給消費者，以追求用戶利益的極大化。透過與政大開放銀行產學合作，未來遠傳將可借助聯盟成員開放API共享其金融數據資料，創造新的商業模式與服務，提供更貼近消費者需求、改善用戶體驗、提升黏著度的金融服務，真正落實金融科技的創新應用服務，也使國內金融服務生態系更多元更強大。

(中時電子報)