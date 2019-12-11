美食外送平台foodpanda加強對外送員的交通安全宣導，邀請各地交通局及警察局於外送員募集說明會宣導交通安全指引，近日與新竹、台中、高雄交通局及警察局連線，由道路安全宣導講師加強外送員行車安全與交通管理，協助外送員建立正確的交通安全意識。

foodpanda攜手全台上萬間餐飲店家推出外送服務，每天有上萬名外送員穿梭大街小巷，每位foodpanda外送員平均用路時間較通勤族多出約2.5倍，需要具備更完備的交通安全意識。公司對此建立完整流程，盡力於各環節加入交通安全宣導，落實企業社會責任。

foodpanda除在募集說明會加強宣導、在測驗及簽訂合約過程加入交通安全守則、在服務中心張貼警察局提供宣導海報，且每周2次定期發布交通安全小知識，盼讓外送員透過經常性的接收訊息更重視用路安全，並提供上線前應檢查項目清單，盼讓用路環境更安全。

foodpanda上月攜手桃園、宜蘭、台南警察局，於各地外送員募集中心執行交通安全宣導，近日再連線新竹、台中、高雄交通局及警察局，由最熟悉路況的專業講師與新手外送員分享正確的交通安全觀念。

此外，在外送員募集說明會中，還會觀看「騎車4不1要」短片、轉彎輪差示意、雨天騎車守則、危險駕駛處理條例等。成為外送員前需通過交通安全考題測驗，且簽訂foodpanda工作危害因素告知單，全力為新手建立正確交通安全意識。

針對已上線的外送員，foodpanda除在服務中心張貼警察局宣傳海報，並每周2次定期於網站及群組發布騎車守則及用路小知識，透過經常性的提醒深化每位外送員的交通安全意識，引導自主管理。

同時，為確保外送員在每次上線前有充分保障，foodpanda提供接單前應檢查項目清單，提出建議攜帶物品，以更順暢的完成服務、完成車況檢查及確認高溫戶外作業防範項目等內容方能上路。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司關心並重視每位外送員的安全及身心狀態，除了響應政府政策，也積極加強各階段的交通安全宣導，協助引導外送員自主管理。同時也提醒外送員應隨時留意身體狀態，不用太過勞累、更不需要搶快，永遠要將安全擺第一。

除了加強交通安全宣導，foodpanda也透過派單單位評估服務過程風險，以及資深外送員經驗分享，協助建立正確且安全的服務觀念。未來會積極配合政府單位提升外送員行車狀況，盼降低事故風險，讓外送員、所有用路人都有安全的用路環境。

(時報資訊)