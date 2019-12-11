法國巴黎保險今（12月11日）日發佈「2019全球保障型保險受訪者調查報告」，委託國際市調公司針對法國巴黎保險在全球包括台灣在內的26個國家，共26,000多人進行全球受訪者行為研究調查，調查內容從受訪者對生活現況的滿意度和對未來的期待、延伸到對自身保障的看法、再擴展至各國民眾在保險購買行為上的差異，進一步和各國當地情況結合，反映出各國民眾對於保障型保險產品的想法、需求、期待。法國巴黎保險並從全球調查報告中擷取出關於台灣受訪者對於保障型保險的看法和行為，統整出八大發現。其中較令人訝異的是：台灣民眾平均持有保單全球最高，但卻仍覺得保障不足！未來最想買的新型態商品是「長期照護保險」。

台灣受訪者保障和保險行為的8大發現：

1.台灣受訪者對未來有信心的佔66%，對健保品質最滿意。台灣受訪者對未來有信心的比例為66%，雖低於全球平均74%，卻意外的高於日本48%和韓國63%。台灣受訪者對於「個人安全（79%）」，特別是「健保品質（87%）」感到最滿意。在未來實現計畫及夢想的問題中，台灣人認為「擁有足夠的資金（64%）」、「為使家人安心，資產已投保（40%）」及「金融機構的建議和支持（28%）」的重要性，都高於亞洲平均。

2.台灣受訪者平均持有保單3.3張，為全球最高，但覺得「獲得保障」卻低於亞洲平均。台灣受訪者平均持有保單約為3.3張，高於亞洲受訪者各國及全球平均。台灣受訪者擁有壽險保單的比例為66%，高於韓國的51%，日本的55%，以及全球平均47%。而表示「已獲得保障（67%）」的比率，卻低於亞洲平均且未明顯高於日、韓。應是與台灣人過往多喜愛購買儲蓄險有關。

3.台灣受訪者表示願意投保更多，尤其是醫療相關保險。台灣人投保最希望對抗的風險是「住院治療」，其次是「身故」及「罹患重疾」，都高於亞洲平均值。願意透過購買保險來防範風險的比例也高於亞洲國家平均，且會優先考慮購買「重大疾病/癌症保險」、「住院醫療險」、「意外險」。

4.受訪者皆認為好的保險應該「簡單易懂」、「無理賠可保費返還」及「客製化」。台灣受訪者希望保險可以「簡單易懂」有44%，「無理賠時可保費返還」有42%，能客製化的有36%。

5.願意為了獲得客製化保險保障分享個人醫療資料比例最高。而針對是否願意為獲得客製化服務而分享個資時，台灣受訪者願意分享的比例普遍高於日、韓甚至全球平均，尤其願意分享醫療資料的高達78%。顯示台灣受訪者對於台灣個資保護現況頗為安心。

6.願意為買房、創業及買車而借款的比例非常高，因疾病及意外造成還款困難是主要擔憂。台灣受訪者願意借款的比例非常高，願意為「買房」借款的佔79%，為「創業」借款佔66%，為「買車」借款佔61%，相關比率皆高於日、韓。而會擔心因「重大疾病」而無法還款的高達85%，擔心因「意外死亡」而無法還款的也佔81%，也皆遠高於日、韓及全球平均。對比知道有「信用保障保險」（主要為房貸壽）能幫忙轉移還款風險的只有61%，顯示台灣市場信用保障保險的推廣仍有許多空間。

7.評價信用保障保險的性價比（CP值）為最高，實際投保過房貸壽卻為亞洲最低。台灣受訪者評價信用保障保險性價比分數3.1分高於日、韓受訪者評價的2.9。然投保過房貸壽的只有26％，遠低於日本的53%及全球平均42%。比較日本市場許多銀行將房貸壽包含為房貸服務之一，主動提供給借款人因意外疾病死亡時貸款餘額可以直接一筆勾銷的推廣模式，是日本房貸壽普及率居亞洲之冠的主要原因。

8.未來最想買的新型態商品是「長期照護保險」。調查中特別針對台灣受訪者測試詢問新形態保險，發現「長期照護保險」（為慢性疾病、殘廢或疾病，提供長期照護給付）佔最高（91％），其次是「住宿平安險」（保障旅遊住宿時發生意外傷害）佔76%，再來是「智慧居家保險」（搭配智慧家庭裝置）佔74％。反映出台灣老年照顧需求增加、旅遊消費行為改變及對數位智慧家庭趨勢感到興趣的狀況。

(時報資訊)