台灣5G首波釋照第一階段數量競價今日完成第二天的競標，今天共進行10回合，暫時得標價合計294.27億元。
今日競價程序自上午9時至下午4時進行，由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、台灣之星、亞太電(3682)等5家現有行動業者參與。
經過今日10回合競價、累計2天20回合競價後，5家業者仍為合格競價者，各頻段暫時得標情形，3.5GHz暫時得標價290.15億元，28GHz暫時得標價4.12億元；1800MHz頻段單一區塊，暫無得標區塊，總計暫時得標價合計294.27億元。
本次競價包含三頻段，1800MHz、3.5GHz及28GHz頻段共計釋出2790MHz，NCC將其劃分為53個區塊，其中，3.5GHz頻段釋出270MHz以10MHz區塊劃分，28GHz頻段釋出2500MHz以100MHz區塊劃分，而1800MHz頻段釋出單一區塊20MHz(上行下行各10MHz)。
(時報資訊)
#競價
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