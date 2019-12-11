台中市南屯區文山焚化廠齡已達24年，應日燒900噸，實際卻只燒600噸！市議員何文海11日指出，中市人口已突破281萬垃圾量驟增，文山焚化廠面臨機具老舊應速謀改善；環保局表示，將於明年優先進行1.5億必要設備設施改善更新工程，維持廠內操作正常以順利銜接未來汰舊換新。

何文海指出，前林佳龍市府早為文山焚化爐編列10億元整修，明年就能修繕改善焚化效能與空污，但盧市府上任後卻捨棄不做，改成以ROT促參法方式進行文山廠整體改建案，預計新建一座新爐體、汰除一座舊爐體，回復建廠之初設計量900噸／日，今年11月1日才上網招標，預計於113年底才能完成整建，是否能如期完工是未知數，如此作法根本緩不應急。

何文海說，台中市環境保護基金日前編列總經費1.5億元辦理文山焚化廠設施改善更新工程，整修3座爐體，既已改成ROT促參法方式整建文山焚化廠，又何必浪費1.5億公帑改善設備；這1.5億元的設施改善工程，只能簡單更換一些進料與底灰移出設備，並無法恢復日處理量至900噸，這1.5億元會落水無痕。

盧秀燕表示，前市府既有規劃是投入10億元只進行「修繕更新」，但經環保局檢討，該計畫只可提升日處理量約110噸、總日處理量僅達710噸，無法有效解決廢棄物去化困境，同時無法提升焚化廠空氣汙染防制效能，因此市府決定「汰舊換新」。

環保局強調，過去文山焚化廠規劃的空汙排放改善設備，氮氧化物排放量僅能達到95.5ppm，未符合環保署目前最新草案標準85ppm，也不符民眾對空氣品質改善期待。新市府團隊上任後，依據「促進民間參與公共建設法」，以ROT促參案方式進行「文山廠整體改建案作業」，預計新建1座新爐體、汰除1座舊爐體，讓文山廠日處理量回復至建廠之初設計的900噸，預期可引進國內外先進技術及民間投資約35至40億元。

(中時 )