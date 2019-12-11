二度來台演唱，皮爾古準備了許多符合聖誕節慶的歌曲，他表示，每回聖誕節幾乎仍是在工作，都與樂迷共度。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

師承三大男高音之一帕華洛帝的聲樂家皮爾古，再度來台開唱，當年他為學好唱歌，不惜從家鄉巴爾幹半島出走，流浪到義大利，在修道院邊寄宿、邊打工，清早就起床，在廚房切馬鈴薯，雖然辛苦，卻不曾忘記夢想，皮爾古表示：「這段經歷，讓我由衷感激，更加相信這世界有愛，這輩子唱歌，都是把這樣的感受，唱給大家聽。」

皮爾古是卡羅素大賽冠軍、帕華洛帝金獎得主，他出生於1981年，還有個長相和他一模一樣的雙胞胎哥哥，他表示，阿爾巴尼亞過去是共產國家，他自小被國家分配學習小提琴，14歲時，第一次在電視上聽見三大男高音演唱，整個被電到，讓他下定決心，要當聲樂家。

想學好唱歌，就得到有歌劇傳統的義大利去。皮爾古表示，17歲那年，他離家出走，帶著破釜沉舟的決心，「到義大利時，我沒有錢，就住在修道院提供的宿舍，在廚房工作，一早就起床備料，為大家準備早餐，不管是洗碗、切菜、打雜工作，我都樂在其中。」

皮爾古說，黎明即起的繁忙工作，讓他暫時忘記思鄉情，「我自己賺學費、存錢，白天工作，下午去上聲樂課，專注向前看，沒有絲毫懷疑。」

這段日子，持續了兩年多，總算迎來人生轉機。2000年，帕華洛帝在義大利甄選學生，皮爾古的老師維多（Vito Maria Brunetti）順勢把他推薦給帕華洛帝，他也順利通過甄選

，成為大師弟子。再兩年後，他順利拿下大獎，打開國際名聲和機會。

和帕華洛帝學習7年，皮爾古收獲頗多，他表示帕華洛帝非常要求發音的精準，讓他終身受益，「他對我來說，亦師亦友，同時也是一位非常慈祥的大叔。」回想當年遠走他鄉，家人是否怨懟？皮爾古說：「完全不會，他們給我最大的支持！」皮爾古獨唱會將於12月13日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )