學生可透過ipad與智慧型電視聯結。〔謝明俊攝〕

為了營造全鎮國中小學更好的學習環境，後龍鎮公所在台電的支持下，替12所國中小學新購置75吋的智慧型互動電視，打造智慧教室，希望結合數位資源和第1線教師團隊，提升教學的便捷與創意。11日上午，後龍鎮長朱秋隆在外埔國小進行智慧教室啟用儀式，他表示，過去以單槍式投影機，出現許多不便，現在有了新的大型觸控式智慧電視，將可提升師生教學互動，讓學習更有科技及創意。

後龍鎮長朱秋隆長年來一直注重鎮內12所國中小學學習狀況，繼先前實施提供學童一周2次鮮奶後，向台電積極爭取經費，完成採購75吋智慧互動式電視，分發給12所學校使用，並在11日上午舉行啟用儀式。

新購置的75吋智慧型互動電視，擁有觸控螢幕，電視並裝置有電腦，可與學生手上的ipad以鏡像方式聯結，老師在上課時毋須時時握著滑鼠操控螢幕，直接觸控螢幕操控，並可隨時將學生的功課作業透過ipad鏡像聯結聯結，直接顯示在

電視螢幕上，教師就可直接更正錯誤、教學解說等。

朱秋隆表示，過去數位教學時採用單槍投影機，常常因要遮光、紫外線投影，老師在燈光下眼睛不舒服，坐在投影機旁邊的同學也覺得很熱，為了遮光，師生都不舒服，現在換了觸控螢幕，就可是直接在螢幕上寫字，做記號，不需再拉窗簾、關燈。讓學童能夠用更科技、創意的方式來學習。

(中時 )