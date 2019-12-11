時序入冬，緊接著是耶誕、跨年、農曆春節，來韓國走走吧！除滑雪外，韓國各具特色的慶典也好玩。如「寶城茶園燈節」、「海雲台光之慶典」等結合各地文化風俗與特產的慶典。每年12月31日，韓國各地舉辦迎接第一道日出的跨年活動，接下來到了1月還會舉辦「平昌鱒魚節」、「太白山雪花節」等以冰雪、冰釣為主題的慶典，讓前來的旅客能盡情感受韓國冬季特有的樂趣並體驗道地韓國文化。

寶城茶園燈節。（韓國觀光公社 提供）

以五彩繽紛的燈飾妝點冬夜的燈光慶典，是冬季到韓國旅遊的一大亮點。全羅南道寶城將自2019年11月29日至2020年1月5日舉辦「寶城茶園燈節」，於綠茶園內設置大型樹木，搭配各種主題的燈飾打造銀河隧道、茶園燈海、數位茶樹等如夢似幻的景觀，此外每逢週末還有文化市集、街頭表演等相關活動，為適合情侶約會、好友同樂、親子共遊的南道代表冬季慶典。

太白山雪花節。（韓國觀光公社 提供）

此外，讓海雲台的大海在夜晚更加閃耀的「2020海雲台光之慶典」，將從2019年11月16日至2019年1月27日在海雲台海水浴場一帶舉行。海雲台光之慶典中，將在各個街道點亮LED燈飾，結合音樂打造出光彩奪目的燈光秀。另外還有全國聖誕歌曲比賽、100位聖誕老人出征式等多樣活動等著大家。

虎尾岬韓民族迎日節。（韓國觀光公社 提供）

以往跨年的時候，很多旅客會選擇在首爾參加「普信閣敲鐘活動」，近來韓台航線多樣化，建議也可選擇到韓國其他地區參加活動，感受不同的跨年風情。浦項的虎尾岬位於韓半島的最東邊，是韓國最早迎接日出的地方，每年12月31日至1月1日舉辦的「虎尾岬韓民族迎日節」不僅能欣賞以大海為背景的美麗日出，還有以大鐵鍋所煮的萬人年糕湯活動，在欣賞完日出後免費享用美味的年糕湯。

平昌鱒魚節。（韓國觀光公社 提供）

說到韓國的冰釣慶典，除了已經廣為外國旅客所知的「冰雪王國華川櫻鱒節」之外，去年成功舉辦冬奧的城市－江原道平昌，也將於2019年12月21日至2020年2月2日舉辦「平昌鱒魚節」，打造以冰雪、鱒魚與冬季故事為主題的慶典。平昌是韓國最大的鱒魚養殖地，以清澈的水質養殖出的鱒魚肉質柔軟。

平昌鱒魚節不僅能體驗冰釣鱒魚，還有徒手抓鱒魚、溜冰、滑雪橇等豐富有趣的活動，讓您能充滿活力地度過寒冬。另外，同樣位於江原道的太白，將於2020年1月10日至2020年1月19日舉辦「太白山雪花節」。有超大型雪雕，還有太白山雪花登山大會、冰屋咖啡、噴泉冰柱、雪花溜滑梯等與冰雪有關的各種精彩活動，替冬季增添難忘的回憶！

(中時電子報)