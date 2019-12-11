台中市警局中市警局第四分局，將於「2020台灣燈會」副燈區開展期間，進行周邊道路交通管制及安維專案勤務，並拍影片宣傳。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

「2020台灣燈會」副燈區文心森公園將提前在12月21日開展，為維持燈會期間參觀民眾的安全及交通的順暢，台中市警局第四分局，將規劃安維專案勤務並配合市政府進行周邊道路交通管制，還拍攝燈會治安交通維護宣導短片，今日在分局粉絲團及各大社群網站發布。

第四分局與您一同迎接2020臺中燈會

「2020台灣燈會」分別在后里馬場及南屯文心森林公園展出，其中南屯區文心森林公園副展區將於108年12月21日開展至明109年2月23日，為期65天，主題為「童趣樂園」，以親子共遊、童趣歡樂為題，策劃多項主題燈區及表演節目，打造市中心的兒童森林樂園。

預期燈會期間帶來的人潮及衍生的治安問題，台中市警局第四分局分局長吳耀南表示，為降低人車大量聚集帶來之交通衝擊，已規劃妥適勤務並配合市政府進行周邊道路交通管制，並於燈會活動期間，將文心森林公園周邊交通狀況及相關管制措施請警察廣播電台加強宣導供民眾收聽參考，以利維持燈會周邊道路交通順暢。

在治安維持方面，吳耀南表示，亦規劃安維專案勤務，加強反扒竊、反恐；分局還拍攝燈會治安交通維護宣導短片，11日起公布於分局粉絲團及各大社群網站加強宣導。

中市警局第四分局，建議民眾多搭乘公車及在高鐵及台鐵站區也有接駁車，沿途接送，往返文心森林公園副燈區與站區間，希望讓民眾賞花燈安全便利無虞，享受親子共遊花燈節慶。

(中時 )