教務主任郭俊驛（左）稱讚自己指導的學生柯彥智（右）穩定、安靜、自主性高，才能在技藝競賽汽車修護職種進入決賽，獲得第14名。（東石高中提供／張毓翎嘉義傳真）

東石高中棒球隊在中信盃黑豹旗全國青棒大賽中，勇奪季軍。（東石高中提供／張毓翎嘉義傳真）

東石高中在108學年技藝競賽每科都有選手獲獎。（東石高中提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市東石高中日前再傳捷報，不僅在108學年技藝競賽每科都有選手獲獎，此外，在中信盃黑豹旗全國青棒大賽中，校內棒球隊勇奪季軍，創下隊史最佳成績。朴子市長吳品叡11日特地到校貼紅榜祝賀，也期待東高接下來12月中進行的鋁棒組比賽能再創紀錄。

教務主任郭俊驛稱讚自己指導的學生柯彥智，他說，柯彥智父親從事修車相關工作，因此他從小耳濡目然，對汽修方面十分有興趣，去年他在1升2年級的暑假，主動報名參加選手培訓，開學後也幾乎每晚都會留校接受訓練，他穩定、安靜、自主性高，才能在技藝競賽汽車修護職種進入決賽，獲得第14名。

帶領東高棒球隊闖進4強的球隊教練陳聯豐表示，教練們不斷激勵他們不能只是「想」，而是「想要」才會讓自己快速進步，達到每次設定的目標，隊員近2個多月清晨5點起床晨操，為了備戰很辛苦；另外，獲打擊獎第一名的莊中華及最佳十人獎的許承恩，他們每次都提早半小時練習，非常值得嘉許。

校長楊長鉿表示，在技藝競賽選手的培訓，除安排經驗豐富的老師指導外，今年校方特於機械科的部分，辦理校際交流賽，增進技術交流，這次派10位選手參加技藝競賽，就有9位得獎；另外，校方積極培養棒球隊員品德及生活常規，故他們自我要求也很高，老師們也投注大量心力，學生能創佳績，絕非偶然。

(中時 )