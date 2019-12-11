配合明年立山黑部開山，長榮航空台北-小松航線將於2020年4月16日開始由現行的每週五班改為天天直飛方式營運，主要營運機型為A321-200，並將於旺季期間視市場需求，機動調整為廣體機型飛航。

長榮航空表示：自2008年開始以每週2班的方式飛航台北-小松航線，十年來的深耕經營，2017年增班為每週5班，年載客量近10萬人次，約佔小松國際機場旅客人數的一半，未來增加為每日飛航後，將可更加便利往返台灣與日本北陸的民眾。

日本石川縣知事谷本 正憲日前也特別致函長榮航空董事長林寶水表達感謝之意，並且肯定長榮航空台北-小松航線的開闢，不僅促進了觀光旅遊，也強化了兩地的經濟、文化、教育等各領域的交流。

長榮航空分析，台北-小松航線年平均載客率約8成，每年適逢立山黑部開山或是賞楓期間，更是經常一位難求，需以放大機型或是加班機方式因應，台、日籍旅客比例約7比3；預估明年增班後，更充裕的機位供給，前往日本北陸旅遊的風潮更會加旺盛。

台北-小松航線搭配每日一班的台北-名古屋航線，方便自由行的旅客或是旅行社規劃各式行程，以不走回頭路的方式暢遊日本北陸地區，輕鬆探索素有日本阿爾卑斯山之稱的「立山黑部」，以及造訪世界文化遺產「五箇山合掌村」。

(中時 )