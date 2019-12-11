普通民眾對於找律師打官司通常比較陌生，所以讓存心不良者有可乘之機，法務部為完善律師查詢系統，特別建制「區塊鏈律師證書資料驗證系統」，可以經由這個系統查詢詳細的律師資訊，將於明年1月1日正式上線，同時，每位律師將有專屬QR CODE，讓民眾直接手機掃瞄就能連結查詢系統認證律師。

法務部資訊處長鄭輝彬表示，以往法務部的律師查詢系統，只列出律師的證書號碼，對於律師加入的公會等資訊都沒有列出，讓民眾無法深入了解，

鄭輝彬指出，新建制的查詢系統，可以經由「律師查詢」、「律師公會會員名單查詢」及「律師證書區塊鏈驗證」，顯示律師證書基本資訊，及區塊鏈律師證書資料驗證，並羅列律師登錄的法院、及登錄公會，同時，律師也可以透過區塊鏈交易，輸入律師書資料取得專屬的QR CODE下載後印在名片上，方便當事人查詢。

鄭輝彬說，新建制的查詢系統，也將呈現律師接案類型的統計，讓民眾可以參考委任合適的律師。同時，如果律師資料異動，將再次進行區塊鏈交易取得新的QR CODE，否則查詢系統將無法通過認證。

(中時 )