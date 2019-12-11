斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（後右三）、梁晨（後左三）夫婦為左鎮區國小學童讀繪本，介紹斯洛伐克地理人文風情。（劉秀芬攝）

斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、梁晨夫婦11日上午造訪台南市左鎮區圖書館，為左鎮區國小低年級學童讀繪本，介紹斯洛伐克地理人文風情，學童們聽得津津有味，問答時間也踴躍舉手，獲得博塔文贈送從斯洛伐克帶來的葡萄汁，讓小朋友非常開心。

今年國慶連假期間，博塔文夫妻與兒童文學家王淑芬造訪左鎮化石園區，並參觀王淑芬胞妹王秀冷任職的左鎮圖書館，對偏鄉能有如此現代化的圖書館深受感動，主動提出盼能到左鎮替小朋友閱讀梁晨翻譯的兒童繪本，因而促成此次活動。

博塔文代表於2017年9月抵任，為斯國資深的外交官，熟稔東亞事務，其夫人梁晨為兒童繪本翻譯家，近年積極翻譯台灣繪本於斯洛伐克出版，同時又將斯洛伐克繪本翻譯成繁體中文於台灣出版。

台南市政府特於11日與斯洛伐克經濟文化辦事處合作，於左鎮圖書館舉辦繪本共讀活動，由博塔文向小朋友介紹了斯國的風土民情，梁晨則以生動的語調唸讀由其翻譯的斯洛伐克繪本《母熊英卡》、市府則選讀《哇比與莎比》，一同傳遞環境保育的重要，市府希望藉由此書作為與斯洛伐克交流的起點。

博塔文表示，很高興有機會到左鎮跟小朋友互動，他沒想到在離市中心這麼遠的地方，有這麼現代化的圖書館，也感受到台灣對孩子們教育的注重，希望以後在台灣各地舉辦類似活動。

台南市副市長王時思也到現場向博塔文代表致意，並贈送台南學童自製的「話我家鄉故事繪本」系列作品，希望他們透過小朋友的視角，看見不一樣的台南；也期待小朋友長大以後會記得，小時候曾經聽過有關斯洛伐克的故事，認識這個有很多城堡的國家。

(中時 )