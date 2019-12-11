美國前代理亞太助理國務卿董雲裳在訪問大陸的報告會上表示，美中雙方不存在意識形態競爭。（圖／美聯社）

美國前代理亞太助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）在隨美外交政策委員會訪問大陸後表示，雖然美中雙方不存在意識形態競爭，但大陸對美中關係前景比去年更顯悲觀。她與大陸官員學者在香港問題上談得不多，因為中方似乎比較有信心，台灣自然成為優先話題。

據《中評社》報導，研究蘇聯問題出身再轉向對大陸外交工作的董雲裳在訪問北京歸來後，在美國智庫東西中心的總結報告會上被問到大陸何時會變成另一個蘇聯，她表示，不同意將中國大陸與蘇聯等同起來的觀點，如果將美中競爭看成是當年美蘇那樣的體制之爭、意識形態之爭，那會是嚴重的錯誤。

現任耶魯法學院蔡中曾中國中心高級研究員的董雲裳指出，中國大陸與蘇聯不同，大陸並非要將其自身體系輸出擴張來接管世界或顛覆西方民主體系。蘇聯對美國和其他民主政體構成嚴峻的意識形態挑戰，而中國大陸基本上只是「國家資本主義」體系，意識形態競爭並不存在。

董雲裳進一步指出，當年與蘇聯的競爭是兩極世界，其他國家大多被迫在兩強之間選邊。現在多數國家不認為選邊符合他們的利益，他們並不透過美國的鏡片來看待他們該做何選擇。

董雲裳說，有人談論兩國關係能否介乎「會聚」(convergence)與「脫鈎」(decoupling)之間？她認為絕對有可能，而且應當這麼做，也不會太難。

至於此次北京與大陸官員及學者會談感受，董雲裳表示，去年訪問北京時，中方似乎還在尋求穩定中美關係的途徑，對與川普政府建立建設性的關係仍保持樂觀。今年則悲觀得多，有學者認為氣氛變得如此意識形態化、情緒化，雙方缺乏戰略溝通渠道令人擔憂，情況可能變得更糟糕。

董雲裳提到，大陸學者指美主流媒體喜歡標語式地描繪美中關係，給兩國關係打上「新冷戰」、「脫鈎」等標簽；學者也提到雙方將問題武器化的手法，以往經常通過外交手段解決的事情，現在常以直露的威脅，針鋒相對，升高事態。她透露，雙方談到了台灣、香港、新疆等問題。香港問題談得不多，因為中方似乎比較有信心，由香港政府自己解決問題，因而不願將之作為美中對話的優先話題，台灣問題自然是被當作優先話題之一。

(中時電子報)