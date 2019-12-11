美食外送風潮盛行，外送員騎著騎車穿梭大街小巷的身影時常在你我眼前閃過！美食外送盛行為生活帶來不少便利性，但也連帶引發不少因為趕外送時間或者在交通繁忙、擁擠區域發生的外送員交通意外，看來令人怵目驚心。為了加強對外送夥伴的交通安全宣導， foodpanda 與各地交通局及警察局連線，協助外送夥伴建立正確的交安意識。

foodpanda 外送觸角遍及全台、攜手上萬間餐飲店家推出外送服務，每天有上萬名外送夥伴穿梭於大街小巷中，每位 foodpanda 外送夥伴平均用路時間比通勤族多出約2.5倍，也因此需要具備更完備的交通安全意識， foodpanda 為此建立一套完整流程，盡力於各環節加入交安宣導，落實企業社會責任。

11月時，foodpanda曾攜手桃園、宜蘭、台南警察局於各地外送夥伴募集中心執行交安宣導，近日再連線新竹、台中、高雄交通局及警察局，由熟悉路況的專業講師與新手外送夥伴分享正確的交安觀念。外送夥伴募集說明會中，外送夥伴除了有機會接受警察單位的交安觀念宣導，還會觀看「騎車4不1要」短片、轉彎輪差示意、雨天騎車守則、危險駕駛處理條例等資訊。成為外送夥伴前，需要通過交通安全考題測驗，且簽訂 foodpanda 合作契約時須簽署包含交安守則的工作危害因素告知單，全力為新手外送夥伴建立正確的交安意識。

而針對已上線的外送夥伴， foodpanda 在外送夥伴服務中心張貼警察局提供的宣傳海報，且每周兩次定期於網站及群組發布騎車守則及用路小知識，透過經常性的提醒深化每位外送夥伴的交安意識，引導自主管理。同時為確保外送夥伴在每次上線前有充分保障， foodpanda 提供接單前應檢查項目清單，提出建議攜帶物品以更順暢的完成服務、完成車況檢查及確認高溫戶外作業防範項目等內容方能上路。

foodpanda 董事總經理方俊強表示：「我們關心並重視每位外送夥伴的安全及身心狀態，除了響應政府單位的交通安全推廣及政策，我們也積極加強各階段的交安宣導，協助引導外送夥伴自主管理。同時也提醒 foodpanda 外送夥伴應隨時留意身體狀態，不要太過勞累，更不需要搶快，永遠將安全擺第一！有快樂平安的外送夥伴，才能達成 foodpanda 外送幸福的初衷。」

除了加強交安宣導， foodpanda 也透過派單單位評估服務過程的風險及資深外送夥伴經驗分享，協助建立正確且安全的服務觀念。foodpanda 未來也會積極配合政府單位提升外送夥伴的行車狀況，期望降低事故風險，讓外送夥伴、所有用路人都有安全的用路環境。

(中時電子報)