計算密集型閘道和邊緣設備的趨勢正在推動傳統確定性控制應用程式與額外嵌入式處理功能的整合需求，後者是開發智慧安全連接系統所必須的元件。針對這一需求，Microchip啟動了PolarFire系統單晶片（SoC）現場可程式設計閘陣列（FPGA）早期使用計畫（EAP）。

新產品依託屢獲殊榮的中等密度PolarFire FPGA系列產品打造而成，提供全球首款基於RISC-V的強化型即時微處理器子系統，同時支援Linux作業系統，為嵌入式系統帶來一流的低功耗、熱效率和防禦級安全性。

符合要求的EAP客戶可立即使用Microchip的LiberoRSoC 12.3 FPGA設計工具包和SoftConsole 6.2整合式開發環境（適用於嵌入式開發人員）進行設計。客戶現在還可以使用Renode調校其嵌入式應用程式，Renode是微處理器子系統的一個虛擬模型。

Microchip FPGA事業部副總裁Bruce Weyer表示，透過提供業界首款基於RISC-V的SoC FPGA以及相應的Mi-V生態系統，Microchip及其Mi-V合作夥伴正在推動嵌入式領域的創新，協助設計人員開發全新的低能耗應用。我們的客戶將因此能在網路邊緣設備中添加全新的功能，滿足通信、國防、醫療和工業自動化等領域的需求。

PolarFire SoC的能耗比業界同類產品低50％，為客戶帶來眾多好處，包括不再需要風扇和散熱器因而降低材料成本。它同時也是第一款具有確定性、一致性RISC-V CPU叢集和具有確定性L2記憶體子系統的SoC FPGA，支援Linux和即時應用程式。

Mi-V RISC-V生態系統是由Microchip和眾多協力廠商合作夥伴開發的一套全面的工具和設計資源，完全支援RISC-V設計，同時支援包括Linux在內的多種即時操作系統。目前，多家RISC-V生態系統合作夥伴已表示將支援PolarFire SoC，包括WindRiver、Mentor Graphics、WolfSSL、ExpressLogic、Veridify、Hex-Five和FreeRTOS，此外，IAR systems和AdaCore的開發工具也將支援PolarFire SoC。

Wind River負責產品管理的副總裁Michel Genard表示，對於那些致力於整合人工智慧等技術的開發人員，他們同時也要面對構建行為可預測即時系統的挑戰，VxWorks對PolarFire SoC的支援對於推動行業發展至關重要。鑒於PolarFire的目標應用具有確定性和安全至上的特性以及對RISC-V的支援，我們預計Microchip的全新SoC FPGA將獲得我們廣大客戶群的熱烈歡迎。

西門子Mentor嵌入式平臺解決方案業務部總經理Scot Morrison表示，低功耗是絕大多數Nucleus RTOS用戶的關鍵設計考量因素，這使得Mentor支援PolarFire SoC作為嵌入式計算平臺成為必然。透過將Nucleus移植到PolarFire SoC，我們正幫助開發人員將Nucleus引入一系列更廣泛的確定性應用程式，這些應用程式對可擴展性和卓越的可靠性都有具體的要求。

PolarFire SoC具備多種除錯調校功能，包括來自Mi-V合作夥伴UltraSoC的指令跟蹤和被動運行時可配置高級可擴展介面（AXI）匯流排監視器、50個中斷點、FPGA架構監視器和Microchip內建雙通道邏輯分析儀SmartDebug。PolarFire SoC的架構具備可靠性和安全性功能，包括所有記憶體上的單錯誤校正和雙錯誤檢測（SEC-DED）、物理記憶體保護、抗差分功耗分析（DPA）加密核心、國防級安全啟動和128 Kb快閃記憶體啟動記憶體等。

(工商 )