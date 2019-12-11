儲存大廠Western Digital（WD，威騰）新推出WD Blue SN550 NVMe SSD，其速度比SATA SSD快上四倍。這款新推出的SSD是獲獎肯定的WD BlueR SSD系列最新產品，同時也是另一個主打效能的NVMe SSD，專為內容創作者和PC使用者打造，不僅能更快速的開機，還能讓使用者以更智慧的方式工作。

現代的內容創作者對於資料儲存的需求，以強勁的速率持續增長。無論處理的是4K或8K影片檔案、大型文件還是需要大量儲存空間的應用程式，這些數位作業環境都需要有可靠的效能、耐寫度、高速和大容量，而NVMe介面可以滿足上述所有需求。

根據Forward Insights的預估，NVMe市佔率有望於20211年時達PC資料儲存領域的75％以上，再加上NVMe系列產品的可靠度早已經過實證，為了將上述使用者痛點轉變化成生產力，Western Digital推出WD Blue SN550 NVMe SSD以解決四核心的需求。

WD客戶業務部門副總裁兼總經理Eric Spanneut表示，採用NVMe優先的作法可大幅提升系統的效能和速度，進而減少花在等待資料的時間。如此一來，內容創作者便能更有效率的工作，以增加產出及潛在收入。

Eric Spanneut進一步指出，對想要全數使用NVMe產品的客戶而言，WD Blue SN550是個理想選擇；而對於系統建置商來說，新產品代表Western Digital將NVMe和SATA SSD系列打造得更加全面，還提供了高容量的硬碟，如此一來，建置商將有更多彈性，能打造出符合客戶不同需求的系統。

無論是工作、創作、輕鬆玩遊戲或是處理大量資料，WD Blue SN550 NVMe SSD的速度都比SATA SSD再快上四倍。隨著內部速度的提升，對追求快速、反應靈敏的系統以處理繁雜工作量的多工使用者和佔用大量資源的程式使用者而言，其整體電腦使用經驗也將大幅改善。此外，改良過的散熱設計不僅能讓PC擁有超高速反應，在高強度使用時也能維持良好效能。

(工商 )