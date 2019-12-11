英飛凌科技（Infineon）將亮相2020年CES（美國消費性電子展），展示如何應用先進的半導體技術，實線產品創新，連接現實與數位世界。要實現現實與數位世界安全且可靠的互聯，有賴於先進感測器技術、可靠的運算能力、硬體式安全性，以及高效率的功率半導體產品。展會上，英飛凌將展示助力消費及汽車產業實現實現物聯網及大數據變革的關鍵半導體產品和技術。

智慧且高效率的汽車是未來智慧城市的一部分。憑藉數十年的經驗及完善的產業生態，英飛凌正積極協助打造21世紀的個人交通基礎設施。相關元件與系統展示包括小型、高效能雷達模組及光達元件，可支援先進駕駛輔助系統，同時提高自動駕駛等級；可無縫整合來自所有感測器系統資料的感測器融合技術；車載閘道及車聯網（V2X）通訊技術與安全技術則可確保軟體有效性，同時防範各種嘗試攻擊。

此外，英飛凌將展示用於汽車動力傳動系統電氣化的電源轉換模組及電池管理系統；座艙內的創新則包括智慧無線充電以及用以監測駕駛警覺度與乘客狀況的感測器系統；智慧照明解決方案可提升駕駛者的視線能見度，也讓其他用路人更容易看見車輛。

感測器技術可擷取外在世界的資訊，並提供新類型的人機互動介面。透過基於雷達、紅外線成像、MEMS麥克風及壓力感測器的創新技術，英飛凌及其合作夥伴將打造智慧環境，從個人健康監測裝置到智慧家庭、智慧樓宇、工廠及城市等。

無論是保護個人身分與金融交易，或是確保電池驅動產品的安全性，安全驗證對於確保消費者信心而言都極為重要。英飛凌的安全晶片可在各種應用中建立可信賴的環境，應用範圍涵蓋各種手工具、智慧型手機、醫療診斷設備，以及區塊鏈系統、雲端運算伺服器等。

隨著技術轉移至5G無線通訊，小型高效率電源供應器能夠讓資料隨時隨地地傳輸，在物與人之間提供快速且經濟實用的連線。從電信伺服器、無線充電器到大規模資料儲存系統，英飛凌晶片技術是在大數據時代確保數據能夠常時在線（always-on）的關鍵。

(工商 )