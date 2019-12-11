十銓科技宣布推出專屬CARDEA LIQUID水冷固態硬碟的T-FORCE Coolant Kit CK5水冷液套裝組及T-FORCE ARGB LED Uniform 燈條，打造百分百吸睛的裝機。T-FORCE CK5水冷液套裝組一次推出五種顏色，讓使用者可自由變化主題裝機風格。T-FORCE ARGB LED Uniform 燈條則採用比市面上5050更細緻的2020規格燈珠，搭配可編程定址式ARGB LED，創意延伸周邊的無限可能。

T-FORCE Coolant Kit CK5水冷液套裝組使用台灣製造抗腐蝕液，能有效防止銅、鋁等材質的水冷設備被腐蝕，且由可自然被分解的原料製造，本體低導電的原料特性提供安心信賴品質，讓消費者多一份放心。CK5水冷液套裝組一次提供藍色、紅色、綠色、螢光綠、透明色等五種色彩作為基本色調，讓玩家可以自由搭配，調出專屬的色彩。

十銓推出T-FORCE ARGB LED Uniform 燈條，為柔性燈條材質可放心捲繞，並內含磁吸式燈夾，讓消費者充分利用機體打造裝飾空間，靈活變換多種造型。ARGB LED Uniform 燈條每顆LED燈皆為可編程定址的單獨模組，每條燈條亦擁有高達40顆之2020 ARGB LED燈，透過燈效軟體控制呈現綿密均勻的發光效果，閃耀裝機，光芒四射！

(工商 )