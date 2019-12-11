台股開高走高，外資延續小幅匯入，及出口商拋匯，激勵新台幣一開盤就升破30.5元關卡，但12月以來就是有一股無形的力量在全力捍衛，因此終場又是豬羊變色，收在30.505元兌1美元，微貶0.2分，台北外匯經紀公司成交量7.35億美元。

外匯交易員指出，雖然主要亞幣偏弱走勢，但台股啟動一波年終上攻行情，外資也一樣小幅匯入不變，尤其出口商年底拋匯需求陸續進場，多方力道推升新台幣。儘管進口商也趁機進場撿便宜買匯，但量能實不足以抵消外資匯入及出口商拋匯，結果都靠堅守30.5元防線的那股力量，尾盤硬是由升轉貶。

外匯交易員認為，中美貿易協議進展還不壞，甚至傳出15日最後一波大陸輸美商品，增加關稅幅度可能降低，有助市場信心。但由於年終愈來愈近，外資陸續啟動休假模式，加上周四凌晨美國聯準會（Fed）公布利率會議結論，使得匯市交投還是實質需求為主，量能持續低檔，預料新台幣短線不易擺脫目前的區間。

(工商 )