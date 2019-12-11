據大陸《財經》報導，大陸證監會正在搭建科技監管局這一新部門，預料中國證券登記結算公司總經理姚前有望出任證監會科技監管局局長。接近證監會人士表示，姚前的任職公告已經在證監系統進行公示。

而49歲的姚前本人擁有博士學歷，曾在大陸證監會信息部、中證登工作多年。從1997年任證監會資訊統計部主任科員；2001年升任證監會資訊中心電腦管理處副處長，2006年任中國證券登記結算公司系統運行部總監。

而2010年12月被調任人行，出任中國人民銀行徵信中心副主任，後任人行科技司副司長、數字貨幣研究所所長等，直到去年回歸中證登前夕被提升為人行科技司正局級。

科技監管在證監會的工作中一直占有重要地位。在2019年發布的證監會深化資本市場改革12條措施中，加快提升科技監管能力位列其中，證監會表示，將推進科技與業務深度融合，提升監管的科技化智慧化水準。

(旺報 )