目前唯一國籍的低成本航空公司台灣虎航，預計16日將以每股41元登錄興櫃，成為華航集團轉投資公司中，第1家申請掛牌上市櫃的子公司。

台灣虎航以桃園國際機場作為樞紐機場，主要股東為中華航空與華信航空，目前有11架A320，22個航點、29條航線，提供往來東北亞、東南亞和澳門的客、貨運服務以及地勤代理服務，目前另於台中國際機場及高雄國際機場亦有營運航線。

根據交通部民航局統計，2018年低成本航空的旅運人數突破1000萬人次，佔台灣國際航線旅客總量的18.7％，相當於6年的時間就多了10倍，成長相當快速。截至今年10月，台灣虎航單月載客數超過22萬人次，相較去年同期增加約5.3％，1月至10月共載客超過235萬人次，也較去年同期增加約8.5％。

台灣虎航載客數的攀升也同步反映在營收與獲利上，2017年至今年第3季營收分別為68億元、87.75億元以及74.06億元，EPS分別為2.86元、4.91元及3.51元，表現亮眼。

台灣虎航表示，公司近年來營收得以成長主要有4個關鍵因素，包括布局航線深受台灣旅客喜愛，有利載客率連年提升；產品銷售則秉持著熱情、溫暖、真誠的品牌精神，並仔細觀察乘客需求，成功建立忠實顧客群；品牌持續呈現年輕活潑形象，第一線同仁亦秉持熱忱，帶動高回流率；經營團隊對於成本部分控制得宜。

(中時 )