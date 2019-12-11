一幅匿名肖像畫，日前經過修復清理後，發現肖像的面容竟是英女王伊麗莎白一世，深藏多年的一幅出自史蒂文．范德梅倫畫室的伊麗莎白一世肖像畫由此重新問世，並於近日登上拍場，原估價在15至25萬英鎊，最終以33.7萬英鎊成交，約合新台幣1350萬元。。

年底選舉競爭激烈，各參選人都為宣傳照費盡心思，甚至有參選人著婚紗拍選舉看板，而早在17世紀就以形象畫在英國民眾心中被塑造為「童貞女王」的伊麗莎白一世，近日重新問世的肖像畫，可看出她在登基初期便與宮廷敏銳地意識到展示形象的重要性與可能性。

近日由邦瀚斯拍賣公司送至耶魯大學英國藝術中心檢審的肖像油畫，是在修復中因清除人物臉部的舊漆後，猜測應是伊麗莎白一世，此畫在此前並未被世人所知，據檢驗確實為伊麗莎白一世的肖像，且為1562年女王登基不久時所繪製，畫中女王左手執持一支紅玫瑰，右臂輕搭在刺繡墊子上，額頭佩戴著單顆珍珠，姿態與巴德明頓莊園博福特公爵所收藏的女王肖像極為相似，由此判別其畫作年代以及與范德梅倫畫室的關聯。

此次被重新發現並上拍的伊麗莎白一世肖象，是同類女王肖像畫中最早的作品之一，對伊麗莎白一世而言，登基初期的婚姻及皇位繼承權是最重要的政治議題，為鞏固其地位，此畫中她被刻意塑造成優雅、清新、自信的形象。邦瀚斯古典大師油畫部總監安德烈．邁克肯茲表示，此畫據悉是女王為了吸引未來夫君而畫。

伊麗莎白一世在位其間有不少的肖像作品，最知名的如《無敵艦隊肖像》、《加冕肖像》、《彩虹肖像》等，不同肖像畫中的造型、姿態，都成為後世研究的話題。如《加冕肖像》可見她頭戴精緻王冠，身披金色織錦的王袍，右手權杖，左手權球，腰身細窄，額髮依照習俗剃掉一些以抬高髮際，長髮雖為棕紅色卻被畫為華貴的金色，披垂的髮式象徵著未婚。

女王藉著肖像展現自己的魅力，也塑造權力和財富的幻覺，實則當時的英國國庫枯竭欠下大筆債務，可見政治人物不計代價花錢塑造形象，古今皆然。

(旺報 )