豪華車「只有雙B」 的時代告終， LEXUS自今年1月破紀錄達到單月3,183台的傲人成績後，每月台數節節高升，持續不斷地向賓士發出挑戰，7月以單月2,876台超越賓士2,464台，成為單月高級車市場No.1後，截至12月10日為止，LEXUS年度累計台數已達到20,434台，高級車市佔率為25.3％，創下LEXUS歷史新高。

綜觀高級車市場的歷史，以往能夠達到年販2萬台成績的只有賓士，但其中包含至少3成為水貨「中古車」，是因為台灣賓士於2018年曾經表示，市售賓士的外匯車100％都是國外領過牌的「中古車」，而依據監理所掛牌資料，賓士今年至12／10前的領車，生產年份超過2年以上車輛佔31.49％以上，更證實此說法，由此可見LEXUS能僅靠總代理銷售就攻佔2萬台堡壘的難能可貴。

業界人士指出，整體來看扣除掉水貨「中古車」，LEXUS其實已經領先賓士，成為最受歡迎的新車品牌。 依照LEXUS 10月、11月單月皆突破2,000台的販賣腳步，12月很有可能將一舉突破全年22,000台，將LEXUS銷售表現推向另一里程碑。

LEXUS在這幾年成長快速，在旗下三款SUV車系(RX、NX、UX)與豪華房車ES車系強勢帶動下，屢創佳績，今年台數與去年相比已經成長了23.5％，遠高於高級車市場只有8％成長，能夠在銷售上表現如此亮眼，除了主力車系大受歡迎之外，LEXUS能夠反應台灣市場需求，針對全速域LEXUS Safety System＋2.0的安全升級與Carplay及Android Auto的導入，更是大幅提升便利性。

(中時 )