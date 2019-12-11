市府環保局界定「機場周邊航道下航空噪音敏感地區」，同時於現行第2級噪音65~75分貝補償級距中，新增70分貝補償基準，新的補償方案將由現行3級距補償調整為5級距，預計將增加補償經費6740萬元，約有4492戶受益。（環保局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園國際機場周邊核心地區，長期飽受飛機噪音嚴重影響，市府11日由環保局進行專案報告，界定出「機場周邊航道下航空噪音敏感地區」，同時於現行第2級噪音65至75分貝補償級距中，新增70分貝補償基準，新的補償方案將由現行3級距補償調整為5級距，預計將增加補償經費6740萬元，約有4492戶受益，本次調整將追溯自107至108年度辦理補償。

市長鄭文燦表示，重新修定機場噪音分5等級補償新方案，仍以大園、蘆竹居民為主，其中第6級噪音75分貝以上，只有大園2個里49戶，全部總共4492戶居民受惠，補償經費達6740萬元，新方案宣布後，環保局大園工作站將展開受理民眾申請發放。

環保局修定機場噪音補償，將舊方案從原本60到75分貝的3級補償金1萬、2萬、4萬元，調整為第1級60到65分貝補償1萬元，第2級65至70分貝補償2萬元、第2.5級70到75分貝以內補償3萬元、第3級75分貝航空噪音敏感地區補償4萬元、第3.5級75分貝以上補償6萬元。

過去機場等噪音線與實際噪音有落差，鄭文燦說，2年前他請環保局重新監測飛機噪音，根據監測航空噪音、地面噪音等因素合併計算噪音，發現噪音實際差異影響很大，決定重新調整機場噪音補償方案。

(中時 )