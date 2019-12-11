近年全球運動風潮已成趨勢，國內的運動人口不斷提高，商機潛力十分龐大，寶齡富錦(1760)正式發表全新品牌Race On銳速運動醫學，推出兩項產品正式進軍運動醫學領域市場。寶齡富錦總經理江宗明說，近年觀察到隨著社會日益進步，物質生活水平的提升，民眾追求更加健康的生活理念也越來越強烈，公司運用專業醫藥技術與臨床實證研發產品，迎合運動員的真實需求，將是Race On品牌的最大優勢。

據國外跑步網站的統計(RunRepeat)，全亞洲馬拉松市場去年的跑步人口成長為23%，而過去十年成長幅度則累積高達262.89% ; 另初步估計全年路跑賽事人次，每年台灣至少有100萬人次、大陸也從2011年的40萬人次成長至約500萬人次以上，整體市場呈現高速成長。

江宗明說，公司以醫藥專業技術+醫學臨床實證+病患實質需求為出發點，進行產品研發，這回推出水動能電解質液(ORS SPORT HYDRO)與液態盾維生素D+E滴劑(Vitamin D+E Drops)兩項產品，運用專業醫藥技術與臨床實證研發產品，迎合運動員的真實需求，是Race On品牌的最大優勢。

寶齡富錦莊瑞元協理強調，銳速運動醫學產品以攻守並進為目標，針對耐力運動者需求，分別就競速表現與防禦修護二系列提出第一階段產品規畫。

(時報資訊)