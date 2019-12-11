勞動部勞動力發展署今天頒發「國家人才發展獎」，其中獲得中小企業獎的冠呈能源環控有限公司導入績效連結的遊戲化升等制度，訂定工程師升等制度、打破原本年資薪酬制度，考取證照就像拿寶物，寶物可以換每個月2千至5千元不等的獎金，鼓勵工程師越來越專業。

為獎勵推行人才發展績效、樹立標竿學習楷模，勞動部近年開辦「國家人才發展獎」，希望發掘前瞻性發展的績單位，創造活絡的勞動力發展環境。

全體僅有28名員工的冠呈能源環控有限公司為中小企業，總經理王獻堂引入「遊戲化」概念，把證照變成寶物、拿到寶物後可以換獎金，師傅也要帶領徒弟闖關。

王獻堂表示，原本公司的訓練是「放養」，但目前建築行業高度分工，透過遊戲化方向引導公司的未來與人力的培訓，透過國內外證照、不同的師傅引導，取得不一樣的證照可領取2千至5千不等的獎金。

王獻堂說，雖然剛導入時遇到員工些許抗拒，因此也鼓勵體制內創業、設定創業目標，讓更多員工有前進的目標。

勞動部部長許銘春說，在全球競爭的環境下，台灣的人才很有競爭力，希望各企業以獲獎單位為典範，成為良性循環共同創造獲利；她也提到，今年行政院推動「投資青年就業方案」預計在4年內投入近90萬億、48項措施，近日也公布中高齡就業促進法，希望提供更多的補助與資源僱用勞工。

(中時 )