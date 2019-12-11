國內馬拉松好手周庭印在運動醫學品牌贊助下，獲得水動能電解質液（ORS SPORT HYDRO）與液態盾維生素D+E滴劑（Vitamin D+E Drops）的挹注，未來將有更強健的身心面對高強度訓練、比賽，他以跑進奧運為目標。

據了解，去年全亞洲馬拉松市場的跑步人口成長為23％，過去10年成長幅度累積高達262.89％；估算全年路跑賽事人次，台灣至少有100萬人次、中國從2011年的40萬人次成長至約500萬人次以上，整體市場高速成長。

國內馬拉松好手周庭印在今年全運會連霸男子1萬公尺金牌，也是今年萬金石馬拉松國內組冠軍，因而獲得國內運動醫學品牌贊助，他指出，職業馬拉松運動員，除了持之以恆的訓練外，身體的恢復也十分重要，譬如：睡眠、身體肌肉放鬆與營養補充。

周庭印表示，在教練的牽成下，被廠商找上了，算是因緣吧！廠商已用專業器材進行身體檢查、發現左大腿反應慢一點，因而更加了解自己的身體，目前的規畫是賽前都有檢查，再來找解決方法。

周庭印與贊助商的合作是從去年11月開始，今年日本大阪馬拉松是第1次合作的比賽，他表示，贊助商在大阪馬有估算消枆的東西、提醒他該在幾公里補充，可惜帶傷參賽所以規畫沒有那麼多，不然很有機會創佳績。

周庭印精準使用廠商維生素、電解質，幫助骨骼、攝氧量與發炎反應的修護，他說，他每天跑的量都在傷害身體，需要更快的修護時間，才有辦法應付每天的訓練量。

今（11）日贊助商率先頒給他5萬元全運會1萬公尺的破紀錄獎金，未來會有其他破紀錄獎金，而且贊助出國比賽的住宿、報名，讓周庭印更無顧之憂去參賽，目前簽訂1年期限。

周庭印已經報名明年有東京馬，未來繼續前往國外馬拉松賽事挑戰，希望成績愈來愈快，超過現有的2小時24分左右，周庭印說，他覺得會更快，至少一生要去1次奧運，如果2020年去不了、就是2024年。

(中時 )