大陸的中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱「國鐵集團」）11日透露，2020年鐵路春運自1月10日起、2月18日止，共計40天，節前15天、節後25天。大陸全國鐵路預計發送旅客4.4億人次，較2019年同期成長8%。

國鐵集團表示，2020年春運火車票將自今年12月12日啟售。春運期間預計每日平均發送旅客1100萬人次。鐵路部門安排節前每日開行旅客列車5275對，運輸能力達1010萬人；節後每日開行旅客列車5410對，運輸能力達1043萬人。

(旺報 )