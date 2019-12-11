2020年春運大陸鐵路預計發送旅客4.4億人次 18:382019/12/11 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 重慶北站廣場上的旅客。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸的中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱「國鐵集團」）11日透露，2020年鐵路春運自1月10日起、2月18日止，共計40天，節前15天、節後25天。大陸全國鐵路預計發送旅客4.4億人次，較2019年同期成長8%。 國鐵集團表示，2020年春運火車票將自今年12月12日啟售。春運期間預計每日平均發送旅客1100萬人次。鐵路部門安排節前每日開行旅客列車5275對，運輸能力達1010萬人；節後每日開行旅客列車5410對，運輸能力達1043萬人。 (旺報 ) #旅客 #春運 #集團 #國鐵 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 越捷航空2020開通四條新航線 祭出百萬張機票0元起 16:432019/12/07 生活 「北屯推案王」總太早盤股價站上30元 創歷史新高 10:182019/12/09 財經 《業績-通信網路》威潤11月營收雙退，2020年美日市場拚收割 15:402019/12/09 財經 陸社科院：2020年經濟增速6％ 16:142019/12/09 兩岸 東奧、冬奧拉貨 中下游紡纖廠營運加溫 17:092019/12/09 財經 喜迎金鼠賀新春 宜蘭綠舞推外帶年菜限量開跑 23:242019/12/09 旅遊 摩根士丹利升評友達 面板雙虎狂奔 00:102019/12/10 財經 統一證展望2020：台股不排除挑戰12,682點 19:352019/12/10 財經 陸農業部：預測大豆進口調增至8768萬噸 19:442019/12/10 財經 香港多所大學明年1月復課 理大今商討校園重開事宜 20:422019/12/10 兩岸 兩岸熱門新聞 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 加拿大非法拘捕孟晚舟文件曝光 - 兩岸 陸再挖台邦交國？陸學者：一中原則已成國際準則 - 兩岸 董雲裳：陸對香港有自信 優先與美討論台灣問題 - 兩岸 反送中180天 港命運峰迴路轉 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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