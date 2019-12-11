臺灣師範大學男籃隊今天在108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽104比47輕取明道大學，目前開出6戰全勝紅盤，此役大二射手黃泓諭狂飆7記三分球、全場獨拿個人本季新高22分，表現相當積極，而他會如此賣力，跟今年9月前往大陸武漢移地訓練有關。

台師大助理教練盧譽誠透露，那次移地訓練黃泓諭表現不好，因此被罰跑操場，他回來之後改變相當大，最近練球都能感受到企圖心，加上學長周桂羽受傷，給了他發揮空間，才能展現外線能力。

黃泓諭回憶道：「印象5天比賽我都沒能上場，每天都要跑10趟400公尺，一趟限時70秒，自己真的深刻反省，回台後就會比較注意細節，練球時第一個報到，也要幫學弟做事，就是用行動證明我改過的決心。」

目前5場比賽黃泓諭有3場得分雙位數，平均每戰貢獻12.2分，累積投進18記三分球，他補充，自己很欣賞同樣畢業自強恕高中和台師大的學長于煥亞，「我從國中就很欣賞煥亞學長，教練也建議我可以多跟他看齊，之前只有一場友誼賽友跟他接觸過，我覺得他不只可以在外線出手，也具備傳球能力，目前我先把外線穩定好，也要趁學長周桂羽畢業前多跟他討教其它技巧，未來希望也能進入SBL。」

放眼當今UBA，黃泓諭讚賞健行科技大學大三射手謝亞軒，「因為這階段我們跟健行不同組，要到下一階段預賽才會碰到，他們跟我們一樣也是連勝當中(健行7連勝、台師6連勝)，蠻想跟他們交手的。」

台師大隊長周桂羽因為右腳踝受傷，本階段7場預賽都不會上場，助理教練盧譽誠表示，雖然周桂羽很想歸隊，但為了保險起見還是先讓他好好休息，預計1月中或8強階段再讓他上場。

(中時 )