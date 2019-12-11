證交所公布，11月全體上市公司營收總計3兆47億元，較去年同期衰退548億元（-1.79％），營收成長公司共437家，衰退公司共502家，較前（106）年同期成長480億元（1.62％）。

另外，累計前11月全體上市公司營收總計29兆7,445億元，較去年同期衰退355億元（-0.12％），營收成長公司共434家，衰退公司共505家，較前（106）年同期成長2兆2,576億元（8.21％）。

證交所表示，全體上市公司108年11月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為資訊服務業、汽車工業及半導體業，衰退趨勢之主要產業為油電燃氣業、電器電纜業及鋼鐵工業；累計前11月營收呈現成長趨勢之主要產業為資訊服務業、其他業及汽車工業，衰退趨勢之主要產業為電器電纜業、電機機械業及油電燃氣業。

證交所表示，全體上市公司11月營收成長較大之產業，資訊服務業因新產品推出及資訊整合需求提升，汽車工業因個別公司車款熱銷配額提升，半導體業因個別公司受惠手機及高速運算需求動能增強；11月營收衰退較大之產業，油電燃氣業因個別公司出貨量下降，電器電纜業因個別公司之子公司去年同期有建案出售收入，去年比較基期較高，及鋼鐵工業受鋼鐵量價下跌因素影響。

累計前11月營收成長較大之產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，及汽車工業因個別公司車款熱銷配額提升；累計營收衰退較大之產業，電器電纜業因個別公司之子公司去年同期有建案出售收入，去年比較基期較高，電機機械業因個別公司受子公司申請重整及清算等因素影響，及油電燃氣業因個別公司出貨量下降。

(工商 )