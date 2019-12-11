中美傳將推遲本月中旬生效的新一波加徵關稅，人民幣匯價10日晚間一度出現跳空大漲。不過人民幣兌美元在岸價11日未能延續前一晚的強彈之態，終場收報7.0386元，較上日收盤價下跌1個基點。

截至11日下午5點17分，人民幣兌美元離岸價報7.0384元，下跌102個基點，跌幅0.15％。

(工商 )