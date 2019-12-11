人民幣在岸價收跌1個基點 幾近收平 17:302019/12/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美傳將推遲本月中旬生效的新一波加徵關稅，人民幣匯價10日晚間一度出現跳空大漲。不過人民幣兌美元在岸價11日未能延續前一晚的強彈之態，終場收報7.0386元，較上日收盤價下跌1個基點。 截至11日下午5點17分，人民幣兌美元離岸價報7.0384元，下跌102個基點，跌幅0.15％。 (工商 ) #人民幣 #基點 #11 #美元 #跳空大漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 訊息面偏多台股走強 低檔股輪漲 09:532019/12/09 財經 東陽AM事業11月整體營收 創今年最高紀錄 09:512019/12/09 財經 《業績-半導體》Q4旺，十銓11月營收創近2年新高 10:002019/12/09 財經 《電子商務》12月採買最終戰，創業家積極搶灘 12:162019/12/09 財經 聖暉11月業績亮眼 激勵早盤股價漲逾2％ 09:362019/12/10 財經 不如預期 和大11月營收衰退10.42％ 09:322019/12/10 財經 喜迎旺季 櫻花11月營收6.09億創單月新高 09:402019/12/10 財經 《業績-鋼鐵》貿易戰＋淡季，久陽11月營收月減16％ 09:432019/12/10 財經 建案入帳 華友聯11月營收衝近5億 10:192019/12/10 財經 《電腦設備》營收捷報＋外資喊655元，緯穎再創新高價 10:172019/12/10 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 - 財經 債務炸彈將引爆？專家警告美恐陷失落10年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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