全球玉山科技協會出現第一位女性理事長。現任台灣玉山科技協會理事長李紀珠，在昨天的全球玉山科技協會理事會中，通過2020年理事長的當選。

全球玉山科技協會創建於1989年，為矽谷華人圈物色新創科技團隊的創投平台，現今在全球各地共有16個區會，包括美國、加拿大、台灣、香港、深圳等。

李紀珠表示，玉山科技協會是一個以協助高科技產業發展為核心的協會，也是一個相當專業多元的社團，成員涵蓋海內外各種專業人士，不僅有高科技產業，還有律師、會計師、金融業、創投界、研究領域、學術界等，成為高科技產業厚實的後盾。

台灣玉山科技協會表示，2001年發起籌組時，李紀珠即是發起人之一，與玉山科技協會淵源極深。

對於出任全球玉山科技協會理事長，李紀珠表示，將從台灣玉山科技協會全球各地玉山區會進行緊密連結，強化與各地理事及會員在資訊、商機、技術與市場的交流。台灣玉山科技協會是全球玉山科技協會與兩岸四地華人之間一個很好的橋樑，未來將會借重台灣玉山科技協會經驗，讓全球玉山科技協會的活動更加多元。

(工商 )