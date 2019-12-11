深圳先行示範區落實 本地股直線拉升 17:302019/12/11 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 深圳建設中國特色社會主義先行示範區進入落地實施階段。根據《證券時報》報導，經過數個月的研究後，《深圳市建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案（2019～2025年）》已於12月初正式印發，並向深圳市有關部門下發。 受到該消息刺激，11日尾盤深圳本地股直線拉升，包含深賽格拉漲5%，深物業A、深高速、深振業A等紛紛跟漲。其他如四方精創、萬潤科技漲停，聚飛光電也一度漲超7%，兆新股份漲超6%。 (旺報 ) #示範區 #深圳 #社會 #社會主義 #深圳市 也許您會感興趣 推薦閱讀 貫徹社會主義精神 尤權發文解析 04:092019/12/07 焦點新聞 陸中央政治局會議 傳遞2020經濟工作五大信號 22:142019/12/07 財經 我和我的祖國 陸媒流行語之首 04:092019/12/08 話題觀察 「情歌教父」周傳雄深圳開唱 回味每個世代記憶 17:232019/12/08 娛樂 CBA》超戲劇化！林書豪3罰絕殺深圳 22:052019/12/08 體育 周傳雄深圳開唱 養胖怕又變瘦 04:102019/12/09 娛樂新聞 2019中國城市創意指數：北上深港廣拿下前五名 11:522019/12/09 財經 消失的0.4秒？林書豪絕殺有爭議 12:592019/12/09 體育 全成憂14年送暖圍爐斷炊 品瑞國際贈毛毯幫長輩抗寒 15:292019/12/10 生活 芬蘭國會批准通過 34歲馬林成全球最年輕總理 23:462019/12/10 國際 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 關稅恐翻倍？ 「中國通」獻計川普打擊北京殺招 - 財經 債務炸彈將引爆？專家警告美恐陷失落10年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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