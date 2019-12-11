深圳建設中國特色社會主義先行示範區進入落地實施階段。根據《證券時報》報導，經過數個月的研究後，《深圳市建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案（2019～2025年）》已於12月初正式印發，並向深圳市有關部門下發。

受到該消息刺激，11日尾盤深圳本地股直線拉升，包含深賽格拉漲5%，深物業A、深高速、深振業A等紛紛跟漲。其他如四方精創、萬潤科技漲停，聚飛光電也一度漲超7%，兆新股份漲超6%。

(旺報 )