據新浪財經報導，香港證監會方面表示，滬深港通南向港股通的「實名制」的徵求意見稿已經發出。具體來說，香港證監會主席雷添良表示，明年首季將推港股通實名制，希望今年內能正式在港股通內落實實名制，落實向南投資者識別碼，完成北向及南向兩方面後，再著手處理港股投資者識別碼。

早在2018年9月，香港證監會與大陸證監會為滬港通、深港通北向通實施投資者識別字制度，即俗稱的「實名制」，以助兩地監管機構監察，實施穿透式監管，可有效加強對投資者不法行為的監管，更好的保護投資者。

(旺報 )