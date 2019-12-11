港證監會：明年首季推港股通實名制 17:312019/12/11 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經報導，香港證監會方面表示，滬深港通南向港股通的「實名制」的徵求意見稿已經發出。具體來說，香港證監會主席雷添良表示，明年首季將推港股通實名制，希望今年內能正式在港股通內落實實名制，落實向南投資者識別碼，完成北向及南向兩方面後，再著手處理港股投資者識別碼。 早在2018年9月，香港證監會與大陸證監會為滬港通、深港通北向通實施投資者識別字制度，即俗稱的「實名制」，以助兩地監管機構監察，實施穿透式監管，可有效加強對投資者不法行為的監管，更好的保護投資者。 (旺報 ) #港股 #投資者 #證監會 #香港 #監管 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－閃崩頻傳 港股市場悄然變化 04:092019/12/07 全球財經 《港股》上周五美股勁揚，恆指開漲0.06％ 10:012019/12/09 財經 美就業數據報喜 港股開高15點 10:202019/12/09 財經 新創發展 葉肇元：要找到策略投資者 13:202019/12/09 財經 《港股》觀望美中局勢，恆指近持平 16:312019/12/09 財經 擬集資10億港元 人瑞人才13日港股掛牌 04:102019/12/10 全球財經 生醫新創募資 資誠辦講座授策 04:102019/12/10 產業特刊 觀念平台－想像力限制了台灣STO的發展潛力 04:102019/12/11 產業特刊 啟明醫療港股掛牌 飆30.45％ 04:102019/12/11 全球財經 陸證監會首設科技監管局 姚前有望任局長 17:252019/12/11 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 房價腰斬剩3字頭！新莊副都心慘陷賠售循環 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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