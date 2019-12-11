由騰訊遊戲和 PUBG Corporation 共同研發，熱酷科技代理的正版授權吃雞手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》，在時序進入冷冷的十二月，也迎來「冰雪求生 聖誕吃雞」的季節，一系列活動即將熱血展開！滿載補給的聖誕空投箱即將在台北、高雄兩地降落，完成活動官網任務還可參加電競旗艦手機 ROG Phone II 抽獎，喜愛《PUBG MOBILE：絕地求生 M》的玩家們絕不能錯過。

「冰雪求生、聖誕吃雞」系列活動將自今（12）日開始，在瀰漫著聖誕氛圍的十二月裡，快用吃雞來喚起你們的友情！

召喚上你所有的好雞友們做好準備，除了線上相見，一起將所有的節慶限定外觀蒐集齊全以外，台北、高雄兩地還會有聖誕空投箱造型的快閃店降落。揪團一起找空投、拿補給，讓你玩《PUBG MOBILE：絕地求生 M》也能與身邊的好雞友們一起度過暖心十二月。

如果螢幕前的你與妳已經迫不及待想要出發找空投箱，在 《PUBG MOBILE：絕地求生 M》粉絲專頁 和 官方活動網頁 將陸續釋出相關任務，完成任務的玩家們就能夠擁有抽獎資格，各式好禮、遊戲周邊都等著讓玩家們帶回家，其中還包含最大獎電競旗艦手機 ROG Phone II ，除了能玩得開心，還能吃雞又換機。

想知道更多「冰雪求生 聖誕吃雞」系列活動詳情，務必密切關注 《PUBG MOBILE：絕地求生 M》粉絲專頁 或 官方活動網頁。

(中時電子報)