國民黨副總統候選人張善政質疑駐日代表謝長廷，大阪辦事處長蘇啓誠輕生後，對立法院回台報告的要求置之不理。謝長廷透過臉書回稱，立院沒通知他回台備詢。對此，國民黨副秘書長張顯耀今受訪表示，大阪案有諸多質疑，謝長廷應主動回台報告，把爭議跟疑點對外講清楚，民進黨立委護航不讓謝回台講清楚，不是保護，而是在害謝長廷。

張顯耀指出，昨他率眾赴行政院陳情，要求行政院必須在本周五下班前，查明並交代「卡神」楊蕙如是否以公帑養網軍，如果行政院沒有在期限內答覆，接下來會有更大的動作。

張顯耀說，謝長廷是蘇啟誠的長官，有責任對案情說明清楚，這事情把外界疑點解釋清楚會影響到民進黨選戰，謝長廷是資深的政治人物，相信謝非常清楚，不論立法院是否要求回台，也應該主動到立法院，把事情來龍去脈交代清楚。

謝長廷稱立院沒有要求他回台報告，主因是立院外交國防委員會兩席召委都是民進黨籍，所以沒有要求謝回台，張顯耀酸民進黨立委，過度保護是在害謝長廷，反正謝歷練深、口才一流，相信回來面對社會大眾，對整件事情有幫助，民進黨堅持不讓他回來是在害他。

(中時 )