選戰激烈，三立新聞台頻頻針對國民黨總統參選人韓國瑜及立委參選人多所抨擊，或有所謂「假新聞」參雜其中，如三立新聞台以「獨／羅智強昔曾邀…楊蕙如入藍青年團」作為新聞標題。國民黨北市議員羅智強日前表示，他將循往例陳菊模式，向台北市刑大依《社維法》告發「三立」發假消息。今天羅智強在臉書宣佈「我。已。告。三。立！」。網友亦呼應要求NCC查辦三立假新聞，但憂心「期待NCC的反應，到底是不是東廠？」

羅智強指出，「羅智強説到就是做到，昨天，我已比照陳菊模式向市刑大以社維法告發三立「假新聞」，同時也去函NCC要求查辦三立假新聞。絕不縱容無良媒體，作惡興風。」

網友對羅智強提告動作大表贊同，有人表示：「羅議員加油～道理千百萬條，但你的真理一條就夠了，加油」、「期待NCC的反應，到底是不是東廠？」、「NCC不敢查三立啦」、「混淆視聽的事，終於可以撥雲見日」、「支持，不止三立，還有其他的」。

(中時電子報)