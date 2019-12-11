韓國瑜。(圖/臉書)

國民黨總統候選人韓國瑜，今（11）日下午到高雄左營「左營第一家刀削麵」體驗揉麵團、煮麵，再次展現親民的一面。

韓國瑜首先體驗揉麵團，驚呼「哇！這個麵好硬啊！這個麵有咬勁喔！吃到嘴巴有彈性，這個打到頭會昏」，還笑說「要不要打打看？」接著學削麵，老闆手起刀落，讓韓國瑜直喊不容易，「快把刀削麵做成饅頭」、「不好意思，削得這麼難看」。

韓國瑜指出，高雄美食多、左營美食也多，未來要發展行政院，一定要提升為觀光部，所有觀光客來台灣旅遊，美食是相當重要的，所以要把台灣的美食、小吃介紹給海內外觀光客。

最後煮麵時，對比老闆的刀削麵，韓國瑜忍不住說「我削的都好胖」，做的根本是餛飩、麵疙瘩，笑說「不知道是不是心理作用，感覺這碗麵會很好吃」、「感覺真的好可愛啊，所有胖的都是我削的」，幕僚也在一旁喊「韓老闆到底行不行啊！」

網友看了韓國瑜學削麵、煮麵，留言「看著可愛認真的韓總統～嘴都會忍不住笑」、「看到市長就歡樂、開心、生活有樂趣」、「看師傅做的很簡單，但事實卻不是如此，韓市長你很厲害了，凡事都要加油哦」。

(中時電子報)