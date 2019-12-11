網傳年收入155萬以下為貧窮戶？大陸國家統計局急闢謠 18:382019/12/11 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家統計局官方公眾號出面闢謠。（圖片來源：大陸國家統計局官方公眾號） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對大陸網路流傳的「（大陸）國家統計局給出標準：年收入36萬（人民幣，下同，約合155萬元新台幣）以下均是貧困戶」，11日大陸國家統計局官方公眾號出面闢謠，強調大陸國家統計局從未提過上述家庭標準。 大陸國家統計局指出，大陸現行的只有國家農村貧困標準：基本生活消費低於每人每年2300元（按2010年不變價），按此標準測算，去年底大陸全國農村貧困人口1660萬人，較前年底減少1386萬人。 (旺報 ) #大陸 #國家 #國家統計局 #統計局 #標準 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸2020挑戰大 首要保增長防風險 04:092019/12/08 話題觀察 陸外儲減96億美元 降幅超預期 04:092019/12/08 話題觀察 反制華為5G 高通拉攏小米、OPPO 04:092019/12/08 話題觀察 烘焙市場成長快 網紅品牌層出 04:092019/12/08 焦點新聞 哪吒助攻 陸電影票房提前破紀錄 04:092019/12/08 時尚娛樂 不會有美國為首的反華聯盟 04:102019/12/09 論壇廣場 德國10月出口月增1.2％ 優於預期 00:102019/12/10 財經 大陸通報2例H9N2病例 疾管署提醒五要六不 18:322019/12/10 生活 年關將近需求大 海關查獲千萬元大陸香菇 18:082019/12/10 社會 陸2020經濟成長破6？陸學者：屬正常仍對前景樂觀 21:552019/12/10 財經 兩岸熱門新聞 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 加拿大非法拘捕孟晚舟文件曝光 - 兩岸 陸再挖台邦交國？陸學者：一中原則已成國際準則 - 兩岸 董雲裳：陸對香港有自信 優先與美討論台灣問題 - 兩岸 反送中180天 港命運峰迴路轉 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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