針對大陸網路流傳的「（大陸）國家統計局給出標準：年收入36萬（人民幣，下同，約合155萬元新台幣）以下均是貧困戶」，11日大陸國家統計局官方公眾號出面闢謠，強調大陸國家統計局從未提過上述家庭標準。

大陸國家統計局指出，大陸現行的只有國家農村貧困標準：基本生活消費低於每人每年2300元（按2010年不變價），按此標準測算，去年底大陸全國農村貧困人口1660萬人，較前年底減少1386萬人。

(旺報 )