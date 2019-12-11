「也許是選舉考量，但公平正義終於實現了！」枋寮鄉樂樂養雞場每到選舉必成話題，不少參選人都藉此開支票搶選票，但鄉民等了5年都不了了之，直到11日終於盼到屏縣府的撤照通知，有人聞訊後興奮到放鞭炮，還有人大喊比中樂透還開心。

張姓民眾激動地說，「樂樂養雞場被撤照，根本就是枋寮鄉的大事」，它荼毒大家實在太久了，這5年來枋寮人過得很辛苦，不管怎麼陳情、抗爭都撼動不了業者背後強大的政治力量，有議員撐腰真的不一樣，光是他就被對方告了好多次，而這些當然都不起訴。

他說，樂樂養雞場的問題，自從變成「全國版面」後，愈來愈多人關注，想必已經對明年的屏南立委選情造成影響，所以屏縣府選在2020大選前撤照，很難不與選舉考量聯想在一起，不過不論如何，這對枋寮鄉親而言都是好事。

對此解讀，屏縣府強調，一切依法行政，不隨政治因素起舞，希望外界勿再紛擾，還給枋寮鄉親安寧生活。

府說，對於樂樂養雞場的態度、標準與全縣其他3300多場畜牧場一致，從沒有因為背後經營者的身份或是某些特定政治人物的咆哮、聲量而有所改變，而過程中雖遭受許多誤解與政治攻擊，但縣府願意承擔，希望公共政策能回到行政、法令的討論，而非一昧以政治角度獲取利益。

(中時 )