五金賣場在11月中後就拉下鐵門沒有營業。（謝瓊雲攝）

「爸爸說媽媽是他殺的！」彰化縣永靖鄉市區一家賣場邱姓老闆夫妻，十月底爭吵後妻子人間蒸發，家屬多次焦急找人，上月中警方請丈夫到警局說明，沒想到丈夫竟也失蹤，長子向警方供稱邱男坦承殺妻後離家；9日竟被人發現陳屍在台南市安定區牧草田間，至於妻子下落？檢警正在全力追查中。

警方調查，49歲邱男與妻子結縭20多年，育有兩子一女，大兒子已成年，在家中賣場幫忙；鄰居、兒子表示，夫妻兩人近來偶有爭吵，究竟是感情不睦、或是經濟出問題，仍須調查釐清。

10月28日邱男夫妻疑似在家發生爭吵，長子在店裡發現媽媽沒來上班，父親僅淡淡告知母親負氣離家，然而一連幾天卻不見母親蹤影，黃女娘家焦急找人，邱男才迫於親友壓力在30日向警方通報妻子失蹤。

警方透過各種線索尋找，兒子也表示母親不是會與家中失聯、又接連幾天不進店裡算帳收錢的個性，讓警方生疑，上月18日致電請邱男再度到警局說明釐清案情時，才發現邱男也不見人影，驚覺案情不單純，但家中、店裡都無異狀，只能全力追查夫妻兩人下落。

不料，事隔多日後，長子告訴警方，邱男偷偷回來家中一趟，他撞見父親後心中有些恐懼，父親坦承是他殺害母親後隨即又離家不知所蹤；檢警不敢大意，隨即通報寄宿外地念書的兒子、女兒及校方，擔心父親會過去傷害兩名未成年子女。

上周一陣強烈寒流，隨即有民眾發現安定區的牧草田中有具男屍，經家屬確認就是失蹤近月的邱男，身上僅穿著輕薄的短袖上衣，檢警初步研判，應是失溫凍死，可能是為了去台南看另名兒子，至於詳細死因，台南檢警相驗後還要進一步釐清。

鄰居表示，邱男夫妻倆過去感情不錯，在永靖市區街上接連開了兩家五金大賣場，前幾年生意不錯，近年可能因為太過競爭漸漸影響營收，邱男還擔任地方同濟會等社團會長，頗為熱心公益，夫妻兩人已經一兩個月沒有同進出，賣場也數周未營業，鄰里間有傳言指邱男殺害妻子後逃逸失蹤，但僅是耳語無從證實。

(中時 )