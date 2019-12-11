前Kara成員具荷拉上月在家中被發現驟逝，得年28歲，外界將主因指向憂鬱症，而她生前被前男友拍性愛片威脅成為一大打擊。最近有大學教授在課堂上談此事，直說具荷拉會選擇離開是因精神狀態不好，「如果具荷拉遇到我絕對不會死，她太弱了，我可以改變她」，一席話引發爭論。

據韓國媒體報導，PD出身的亞洲大學文化內容學科教授朱哲煥（音譯）上月底在學生面前談到具荷拉，他稱：「精神狀況不好，就會像具荷拉一樣」，並指網路上的酸民文化都是因為自卑感，不應該為別人的言語受影響，也認為具荷拉是因為太在意別人，才走上絕路。

朱哲煥也舉例，如果有人在高中不懂事時拍了不雅片，被很多人看了也不該過度在意，「如果是我的話就會說『看了之後怎樣？我的身材如何？』」。對此，亞洲大學女性聯合會表示，不該將這類問題歸咎於精神強弱，也不該以過世的人當範例指責。

朱哲煥則回應說，當時的課堂討論主題是「愛自己」，為了強調明星對於惡意流言應該要有強大的心境去面對，才以此建立了討論，沒料到因表述太過偏激發生問題，朱哲煥表示願對此在正式場合跟學生們道歉。

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(中時電子報)