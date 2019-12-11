以壞女人精湛演技聞名的女星曾莞婷，另一大特色是外型相當亮麗，受到各方粉絲的歡迎，被封為「本土劇女神」，而她私下個性跟劇中差異甚大，作風相當親民溫暖，即使工作忙碌，仍經常抽空更新社群網站，跟粉絲分享生活點滴，然美女如她，出道以來卻鮮少有緋聞，至今還是孤家寡人一個，而她今天突然公布「共浴照」，竟然表示旁邊位置有人了，讓粉絲又驚又喜。

曾莞婷貼出火辣入浴照，立刻被告白。(取材自曾莞婷臉書)

面對告白，曾莞婷以「共浴照」回應。(翻攝自曾莞婷臉書)

女神曾莞婷再忙，都會抽空更新臉書，經常分享生活照，暖心跟粉絲互動，今她貼出「休假日常」，照片中的她紮著丸子頭，底下穿著大紅桃心領小可愛，將白嫩肌膚與渾圓碗公奶襯托得一覽無遺，而她一臉愜意，坐在一個「超大碗公」裡泡澡，開心說道：「早起的鳥兒有蟲吃」，感覺相當放鬆。

曾莞婷最新辣照曝光後，釣出不少男粉絲告白，有人喊話：「這個浴缸感覺還有空位，不如…」，曾莞婷立刻貼出另一張同場景的照片，甜回：「額滿！」，原來是小姪女陪泡澡，女神高EQ閃躲，也說穿的雖少，但泡溫泉不會冷。

(中時電子報)