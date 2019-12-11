奧萬大國家森林遊樂區14日起一連兩天，將由奧萬大國家森林志工，在園區舉辦愛心惜物義賣活動，義賣所得將全數捐贈給有需要的保育或慈善公益團體，南投林管處籲請愛心民眾前往賞楓同時，一起參與志工隊的愛心惜物義賣，讓今年歲末寒冬一同溫暖野生動物的心。

奧萬大歲末惜物義賣活動，在奧萬大國家森林志工自主發起下，今年已邁入第8個年頭，該活動也成為奧萬大志工隊的傳統，固定在每年12月中旬，楓紅最盛時進行惜物義賣。

南投林管處長李政賢表示，這項有意義的活動，每次的義賣所得，全數都捐贈給有需要的保育或慈善公益相關團體，志工們更是將歷年捐贈對象，以圖像方式精繡在捐款箱上，讓遊客在投下愛心捐款同時，一目了然曾經幫助那些對象。

今年將不例外，預計把義賣所得全數捐給台中市野生動物保育學會，作為野生動物救傷保育所需的經費；讓遊客在購買義品同時，還能在野生動物保育及社會公益上盡一份心力。

今年義賣活動還有許多有愛心的廠商參與，如皇崟實業公司捐出自家生產的高品質外銷剪刀、裁縫用剪刀…等剪裁工具，連續5年不缺席的順利營休閒運動用品店也提供實用的戶外用品，埔里老黃豆漿店贊助純手工天然健康蘿蔔糕當義賣品，現場也歡迎大家自由樂捐，期望滿滿的愛心讓臺灣野生動物也有一個溫暖的冬天。

活動相關資訊可參閱奧萬大國家森林遊樂區網站http://awdonline.forest.gov.tw/或臉書搜尋「奧萬大情報站」粉絲頁。

(中時 )