綠島居民一起做花生糖，是當地古早的聘禮之一（台東縣自然人文學會提供／莊哲權台東傳真）

綠島居民一起做花生糖，是當地古早的聘禮之一（台東縣自然人文學會提供／莊哲權台東傳真）

花生是綠島的代表性農產品也是文化，早期綠島人娶老婆的聘禮中一定要有花生糖，但因製作過程繁瑣，加上種植面積銳減，這種傳統習俗幾乎已不復見，還好，島上有1群人正在把逐漸消失的花生文化種回來，也一起製作花生糖，讓「花生囍事」再創又甜又粘的幸福感。

充滿喜氣的綠島花生糖是當地早期迎娶新娘的聘禮之一，因為送禮量大，每當有人家要娶媳婦，左鄰右舍至親好友從幾天前就開始群聚幫忙，由於攸關婚姻大事，製作前必須以3柱清香祭拜製作花生糖的大鍋鼎，火候及軟硬度都要剛好，才做出成功的花生喜糖，婚姻才會幸福美滿。

嫁到綠島的媳婦戴文櫻表示，因為島上農業式微，種植花生面積銳減，以花生糖為聘禮的傳統習俗已很少見，台東縣自然人文學會推廣食農教育，希望把綠島花生文化地景種回來，因此號召老中青3代，以傳承方式，在畸零地上用牛復耕，面積雖還不到1分地，但已香傳萬里。

戴文櫻指出，綠島先民種的花生是從澎湖傳過來的「鴛鴦豆」，不過現在品種已經混雜，起鍋後的花生糖必須切成菱形，以方便堆高，擺飾起來較氣派，這也是當地花生糖的標準形狀，剛出爐的花生糖會粘牙，冷卻後口感香酥脆。

她說，花生在綠島不僅製作花生糖，花生油、花生豆腐、花生豆花、魚露花生、芡粿等等，都以花生作為基底，島上目前也推出以體驗花生製品為特色遊程「花生什麼事」，歡迎大家去一探究竟。

綠島食農小知識：在小小的島上，依風強勁程度，分成兩個栽種的時間點，在溫泉聚落，約國曆11月播種，而中寮、公館一帶則約國曆2月左右栽種，從栽種到採收就都不斷展現它的獨特性，綠島人到花生開花時，會有個「偏土豆」的步驟，利用海砂的重量，讓花往土的方向垂墜，增加花生結果的機率，採收時，大部分的花生都在土壤裡，只有少數花生跟著植株被拔起，因此採收時，用詞會用「撥土豆」，而不是「挽土豆」。

(中時 )