太魯閣族傳統舞，學生青年在山月春學習部落傳承。（王志偉攝）

山月村村長鄭明岡邀請部落耆老同歡。（王志偉攝）

山月村村長鄭明岡每年撥飯店盈餘紅利，鼓勵部落教會學校與工作者，感謝他們持續傳承文化精神。（王志偉攝）

又到了「點燈」時刻，位在太魯閣國家公園山月村，每年聖誕佳節都會舉辦點燈照亮部落活動，人稱村長的負責人鄭明岡，把營業「紅利」回饋給部落與教會，「錢不多，但多少可以照顧部落」，鄭明岡說，山月村希望藉此鼓勵辛苦的部落文化推動者，也籲年輕人別忘了自己的文化與傳承！

山月村位在太魯閣國家公園布洛灣台地，為國家公園委外經營住宿旅館。開幕15年，是中外遊客慕名的旅宿。鄭明岡說，「山月村」，位在太魯閣族區域，10多年，村中的每一個成員，都是來自原住民部落的孩子，從小到大，他們在這裡學習、成長、服務，早已成為部落「大家庭」。

山月村架起漂流木的耶聖誕樹，邀來部落村民與長老「點燈」，祝福部落平安。而今年也撥出盈餘回饋個單位1到5萬元不等，鼓勵文化傳承：包括基督教長老教會芝苑教會、砂卡噹教會、太魯閣教會、崇德真耶穌教會、聲遠之家、天主教安德幼稚園、天主教聖馬爾大女修會、新城天主堂、秀林天主堂、崇德天主堂、華山基金會秀林站。文化工作室及個人則有：彼得洛．烏嘎、馬紹．都姆、簡明賢、田貴芳、簡正雄、洪淋忠、胡清香、西又．比林、田欽賢、伊祭．達道、許恩春部落工作者等人。

鄭明岡說，這些年山月村年終都會回饋部落教會，平日急難救助，部落低收入生老病死也都會補助，或許錢不多，但能做就盡量做，他說自己非原住民，但在「山上」生活10幾年，早已融入太魯閣族大家庭，希望部落年輕人不要忘了自己文化，傳承、延續為部落做更多有意義的事情。

(中時 )